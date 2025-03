LPI-NDH: auffällige Briefe in Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Am 28.02.2025 / 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Leinefelder Herschelstraße die 23jährige Führerin eines blauen Pkw Opel Astra. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld ...

