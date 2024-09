Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Böbingen (ots)

In der Nacht vom 27.09.2024, 21:00 Uhr, auf den 28.09.2024, 11:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Böbingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW vermutlich von einem Fahrrad gestreift. Es konnten mehrere Lackkratzer und leichter Reifenabrieb an der Fahrertür erkannt werden. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 1000EUR. Zeugen, welche diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell