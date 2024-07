Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Technischer Defekt an Containerpresse

Ein Schmorbrand führte am Mittwoch zu einem Feuerwehreinsatz in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Obere Bleiche aus. Wie sich herausstellte, schmorte durch einen technischen Defekt der Motor an einer Containerpresse durch. Der Container stand im Freien auf dem Geländes eines Autohauses. Es kam es zu einer starken Rauchentwicklung, offenes Feuer entstand nicht. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Schadens an dem Motor ist noch unklar.

++++1403150(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell