Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Linienbus streift geparkten Pkw

Am Mittwoch kümmerte sich ein Busfahrer nicht um den Schaden in Ulm und flüchtete.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr der Linienbus in der Schillerstraße in Richtung Ehinger Tor. Auf Höhe des Schillersteges streifte der Bus einen geparkten VW Passat. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto rund einen Meter zur Seite geschoben. Ein Zeuge hatte das mitbekommen, der Busfahrer wohl nicht. Denn der fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge konnte kein Kennzeichen an dem Bus ablesen. Es dürfte sich vermutlich um einen Bus der RAB Linie 36 oder 37 gehandelt haben. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Fahrer und Bus. Der müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Die Höhe des Schadens am VW ist noch unklar. Der wurde erheblich an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0731/188-3312 entgegen.

++++1400619(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

