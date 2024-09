Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 27.09.2024, wurden gleich mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Queichstraße in Germersheim aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden ein E-Scooter und Werkzeuge entwendet.

Ebenfalls wurde der Polizei Germersheim am Samstag, den 28.09.2024, ein weiterer Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Ludwigsring in Germersheim gemeldet. Hier wurde nach dem gewaltsamen Öffnen der Kellertür ein E-Bike im Wert von über 3000 EUR gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell