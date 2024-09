POL-PDLD: Betrunken mit PKW unterwegs

Landau (ots) - ...konnten am 28.09.2024 gegen 02:05 Uhr bei einem 26-jährigen Nissan-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Maximilianstraße in Landau festgestellt werden. Ein Vortest wurde verweigert, daher erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme. Hierbei gab der 26-Jährige an, dass er letztmals vor zwei Tagen einen Joint geraucht hätte. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

mehr