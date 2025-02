Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verhaltensauffälliger Mann landet im Gewahrsam

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag stellten Passanten zur Mittagszeit in der Thomas-Müntzer-Straße einen Mann mittleren Alters fest, der sich auffällig verhielt. Unter anderem soll er versucht haben auf Autos zu steigen und setzt sich auf deren Motorhauben. Auch einen nach dem Gesetz verbotenen Gruß soll er öffentlich gezeigt haben. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, welches durch einen Richter des zuständigen Gerichts so bestätigt wurde. Zudem wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund des Zustandes wurde eine Blutprobenentnahme durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen angeordnet und durchgeführt. Am Freitag wurde der Mann aufgrund der Weisungslage des Richters wieder entlassen.

