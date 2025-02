Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Straftat an der Frauenberger Stiege

Nordhausen (ots)

Mitarbeiter der Stadt Nordhausen stellten am Donnerstagnachmittag bei dem Gedenkehrenhain an der Frauenberger Stiege mehrere Aufkleber fest, die u.a. an Müllbehältern angebracht wurden. Inhaltlich standen die Aufkleber im Zusammenhang mit einer Gedenkveranstaltung der rechte Szene in Sachsen vor einigen Tagen. Die Aufkleber konnten rückstandslos entfernt und sichergestellt werden. Aufgrund des Inhalts wird die Sachbeschädigung basierend auf einem politischen Hintergrund bewertet. Die Sachbearbeitung erfolgt beim Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0052819/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell