Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von schneeglatter Fahrbahn abgekommen

Rodeberg (ots)

Auf der Bundesstraße 249, zwischen Katharienenberg und Eigenrieden, ereignete sich am Freitagmorgen gegen 02.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn. Ein mit Büchern beladener Transporter kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam an einem Hang zum Stehen. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde in Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung der Feuerwehr durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell