Polizei Duisburg

POL-DU: Halloween: Polizei zieht positive Bilanz zur "Nacht aller Geister"

Stadtgebiet (ots)

Eine intensive Einsatzvorbereitung und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zahlten sich aus: die Mehrheit der kleinen und großen Schreckensgespenster feierte einen schaurig-schönen All Hallows' Eve (Halloween). Zwar kam es auch in diesem Jahr zu Böllerwürfen und Ruhestörungen im ganzen Stadtgebiet, aber das Sicherheitskonzept der Polizei, Präsenz zu zeigen und niederschwellig einzugreifen, zeigte Wirkung. So erließ die Polizei gegen 20:30 Uhr an der Pauluskirche Platzverweise, nachdem aus einer Gruppe von 30-50 Personen heraus zeitweise mit Eiern geworfen wurde. Auch gegen eine größere Personengruppe (ca. 100), die im Duisburger Norden an der Kalthoffstraße Böller und Raketen zündeten, griff die Polizei konsequent ein. Insgesamt rückte die Polizei ab Donnerstagnachmittag (31. Oktober) zu rund 250 Einsätzen aus. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten griffen gegen Ruhestörer ein und stellten Böller sicher. Gegen 113 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und eine Person musste in Gewahrsam genommen werden, weil sie dem Platzverweis der Polizei nicht nachkam und randalierte.

