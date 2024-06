Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Raub zum Nachteil einer 92-jährigen Frau in Homburg

Homburg (ots)

Am 27.06.2024, gegen 13:15 Uhr, läutete eine bislang unbekannte Täterin an der Haustür einer 92-jährigen Frau in der Straße "An der Autobahn" in Homburg-Reiskirchen. Unter dem Vorwand Durst zu haben und ein Glas Wasser zu benötigen betrat die Beschuldigte die Wohnung, nutzte die Hilflosigkeit der Geschädigten aus und durchsuchte in deren Anwesenheit sämtliche Schubladen und Schränke im Esszimmer nach Bargeld und Schmuck. Nach erfolgloser Suche versuchte die Täterin schließlich der Geschädigten gewaltsam die von ihr getragenen Ringe von den Fingern zu ziehen. Die Geschädigte konnte dies durch Wegdrücken der Täterin verhindern, welche daraufhin die Wohnung verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Die Geschädigte wurde leicht verletzt (Schmerzen und Rötungen an den Fingern).

Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, ca. die 50 Jahre alt, ca. 1,55 m groß, korpulente Statur, halb-lange schwarze Haare und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Die Täterin war bekleidet mit einem blauen T-Shirt sowie einer dunkelblauen Hose mit weißen Punkten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell