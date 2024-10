POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren parkenden Fahrzeugen

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagnachmittag (18.10.2024) beging ein 32-Jähriger einen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Linz am Rhein. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen versuchte eine Schnapsflasche unter seiner Jacke zu verstecken und den Kassenbereich zu passieren. Hierbei wurde er jedoch beobachtet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein PK Patrick Jansen Telefon: ...

