POL-DU: Neudorf: Falsche Techniker bestehlen 87-Jährige - Zeugensuche

Goch/Duisburg (ots) - Die Polizei Kleve bittet die Duisburger Bevölkerung um Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung: Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige begaben sich am 13.06.2024 gegen 14:05 Uhr zügig in ein Elektrogeschäft an der Bahnhofstraße in Goch und entwendeten dort mehrere ...

mehr