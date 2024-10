Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Streifenköpfige Bartagame gefunden-Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Pohle (ots)

(He.) Eine Spaziergängerin finden eine ca. 30-40cm lange Streifenköpfige Bartagame auf der Lauenauer Straße in Pohle. Die Dame verständigt die Polizei. Die Polizei Bad Nenndorf hat das Tier erstmal in Obhut genommen und wird es an die Wildtierstation in Sachsenhagen. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei in Bad Nenndorf, Tel.: 05723-74920, melden und das Tier wieder an sich zu nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell