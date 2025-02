Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kollision mit Kleinkraftrad

Landau (ots)

Am 20.02.2025 befuhr gegen 07:35 Uhr ein 26-jähriger Toyota-Fahrer die Speyerbachstraße in Landau und wollte nach links in den Horstring abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 15-jährigen Kleinkraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Der 26-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell