Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hattingen (ots)

Am 28.07.2024, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in Hattingen, auf der Straße Wodantal in Höhe der Einmündung Schulenbergstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Zur Unfallzeit befuhren eine 48-jährige Pkw-Führerin aus Velbert und ein 19-jähriger Kradfahrer aus Velbert hintereinander in Hattingen die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Hattingen-Bredenscheid. In Höhe der Einmündung Schulenbergstraße beabsichtigte die Pkw-Führerin nach links in die Schulenbergstraße einzubiegen. Der dahinterfahrende Kradfahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, stieß jedoch mit dem Fahrzeugheck zusammen. Das Krad wurde durch die Wucht des Anpralles nach rechts in eine Böschung abgelenkt. Der Kradfahrer stürzte von seinem Krad, erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde anschließend mittels Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik verbracht. Für die Erstversorgung war zusätzlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Pkw-Führerin wurde leicht verletzt.

Die Straßen Wodantal und Schulenbergstraße wurden im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

