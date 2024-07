Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin kommt in Stadland von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Eine Frau ist am Dienstag, 09. Juli 2024, gegen 07:05 Uhr, in Stadland mit einem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einen wasserführenden Graben gekippt. Sie blieb unverletzt.

Die 69-Jährige aus Stadland befuhr mit einem SUV die Straße "Oberdeich" in Richtung Hayenwärf. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten, eine Kurvenwarntafel und einen Baum. Der SUV kippte abschließend auf die rechte Seite und blieb in einem wasserführenden Graben liegen.

Beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug kamen der unverletzten 69-Jährigen Zeugen zu Hilfe. Am SUV entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

