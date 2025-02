POL-PDLD: 2 Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots) - Im Zeitraum 19.02.25, 13:00 Uhr bis 20.02.25, 06:00 Uhr, wurde in der Königstraße vor dem Anwesen 14, ein rot-weißer Renault, Twingo beschädigt. Unbekannte haben an dem Pkw an der A-Säule der Beifahrerseite zwei Dellen verursacht. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 400 Euro. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, soll sich unter 06343/93340 oder ...

