Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Betonmischer

Landau/Godramstein (ots)

Am Morgen des 20.02.2025 gegen 09:10 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall mit einem Betonmischer. Auf einer Baustelle im Bereich Godramstein in der Nähe der B10 fuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer das verunfallte Fahrzeug. Beim Rückwärtsfahren auf der Baustelle fuhr er zu nah am Rand des dort aufgeschütteten Weges. Der Boden gab nach und der Betonmischer fiel zur Seite um. Durch den Unfall verletzte sich der 22-Jährige leicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die zuständige Behörde untersucht den Vorgang in eigener Regie.

