Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Am 19.02.2025 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau Standkontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. In der Weißenburger Straße in Landau mussten innerhalb einer Stunden sechs Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Fünf Fahrzeugführer wurden verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Ein Kind wurde in einem PKW ohne jegliche Sicherung transportiert. Zudem wurden drei Mängelberichte aufgrund fehlender Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.

Bei einer weiteren Standkontrolle in Billigheim-Ingenheim wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B38 durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h mussten 37 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 55 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Zudem wurde ein 24-jähriger Audi-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der 24-Jährige gab an, vor 12 Stunden einen Joint geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell