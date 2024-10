Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) 32-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt (29.10.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 17.15 Uhr in einer Speditionsfirma zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 32-jähriger Mitarbeiter verletzt worden ist. Nach derzeitigen Stand fuhr ein ebenfalls 32-jähriger Fahrer eines Lastwagens an, während der Mann mit einem Gabelstapler am Beladen des Fahrzeugs war. Hierbei rutschte der Gabelstapler zwischen die Laderampe und den Lastwagen. Die Beine des 32-Jährigen quetschten dabei ein. Er konnte sich jedoch selbstständig bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus seiner Lage befreien. Diese brachten ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Gabelstaplers, an dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Singen aufgenommen. Diese dauern an.

