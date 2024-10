Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer baut Unfall auf der Höristraße (29.10.2024)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag der Höristraße einen Unfall verursacht. Ein 81-jähriger Fahrer eines VW Golf war gegen 17.45 Uhr auf der Straße Höristraße in Richtung Nordendstraße unterwegs und touchierte kurz vor der Kreuzung zur Hohenfriedingenstraße einen am Straßenrand geparkten Audi. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Der Autofahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell