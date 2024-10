Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Junger Autofahrer kommt von der Straße ab- rund 8.000 Euro Blechschaden (29.10.2024)

Wellendingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5545 zwischen Wilfingen und der Kreisgrenze zum Landkreis Tuttlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden ist. Ein 21-Jähriger war mit einem BMW auf der K 5545 von Gosheim herkommend in Richtung Wilfingen unterwegs. Auf der Strecke verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Hier prallte der junge Fahrer mit Straßenschildern zusammen. Er blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Den Schaden an den Schildern beziffert die Polizei mit etwa 1.000 Euro.

