Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Neunjähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt - Unfallverursacherin geflüchtet

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein neunjähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg der Schulstraße von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden, die unfallverursachende Autofahrerin hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 14 Uhr überquerte das Mädchen die Schulstraße mit einem Tretroller auf dem Zebrastreifen Ecke Schulstraße und Friedrichstraße, als eine 71-jährige Frau mit einem Nissan Micra von der Friedrichstraße auf die Schulstraße abbog. Die Frau erkannte das Mädchen auf dem Zebrastreifen zu spät und stieß mit dem Auto gegen das rechte Bein der Neunjährigen. Das Mädchen stürzte und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Die Autofahrerin hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Eine Unfallzeugin konnte das Kennzeichen des sich entfernenden Autos ablesen, so dass die 71-jährige Unfallverursacherin von der verständigten Polizei ermittelt werden konnte. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren für den verursachten Unfall und das unerlaubte Entfernen vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell