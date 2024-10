Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Unfall mit Traktor- ein leicht Verletzter (29.10.2024)

Bösingen (ots)

In der Grünlinger Straße ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 45-Jährige fuhr auf einem Traktor eines 76- Jahre alten Fahrers mit. Hierbei stand er auf der Ackerschiene und fiel aus nicht bekannten Gründen von dieser herunter. Dabei verfing er sich im Stromkabel des Anhängers und stürzte gegen diesen. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

