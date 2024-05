Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0260 --Mann nach sexueller Belästigung gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Werdersee Zeit: 09.05.2024, 16:15 Uhr

Die Polizei Bremen stellte am Donnerstagnachmittag in der Neustadt einen 23 Jahre alten Mann, der zuvor eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt hatte.

Gegen 16:15 Uhr befand sich die Frau mit mehreren Personen am Werdersee, als sie sich in das Gebüsch hinter dem Christophweg begab. Plötzlich erschien der 23-Jährige, hielt seine Hand in seiner geöffneten Hose und manipulierte augenscheinlich an seinem Geschlechtsorgan. Anschließend fasste er der Frau an die Brust, daraufhin schlug sie dem 23-Jährigen mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper und schrie um Hilfe. Der Mann flüchtete in Richtung Christophweg, wurde von Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen.

