Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (29.10.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag hat sich ein Rollerfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 52-jähriger Fahrer eines großen Rollers der Marke Piaggio war gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 415 unterwegs und überholte auf der rechten Fahrspur im Kreisverkehr "Lindenhof" einen Mercedes eines 37-Jährigen, der auf der linken Spur fuhr. Der Rollerfahrer streifte hierbei das Auto und stürzte in der Folge. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Mann zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Nach Schätzungen der Polizei entstand an der Piaggio ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro und am Mercedes in Höhe von etwa 7.000 Euro.

