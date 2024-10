Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Überfall auf Gastwirt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Montag (7. Oktober, 01:20 Uhr) wurde die Duisburger Polizei zu einer Gaststätte in der Horststraße gerufen. Dort war der Gastwirt (63) durch bislang zwei bis drei unbekannte Männer überfallen, ausgeraubt und schließlich eingeschlossen worden. Die Beamten konnten ihn schließlich befreien.

Der verletzte Wirt berichtete, dass er seine Gaststätte nach Ladenschluss abschließen wollte, als es klopfte und unbekannte Männer sich Zutritt verschafften. Dabei schlug einer von ihnen den Mann zu Boden, bedrohte ihn und nahm seinen Schlüssel an sich. Die anderen leerten die Spielautomaten und die Tageskasse aus. Danach sperrten die unbekannten Männer den 63-Jährigen in die Räumlichkeit ein und flüchteten. Der verletzte Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder vielleicht auch ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell