Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240604 - 0588 Frankfurt - Innenstadt: Körperverletzung - Täter flüchtig

Frankfurt (ots)

(lo) In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags (31. Mai 2024), gegen 01:35 Uhr, griffen zwei bisher unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann an. Einer der Angreifer bot dem Opfer zunächst Sexualpraktiken an. Dazu begab man sich gemeinsam in den Bereich der Alten Gasse. Hier schlug der Täter dem 27-Jährigen unvermittelt mit Fäusten ins Gesicht. Ein zweiter Täter kam hinzu und beteiligte sich an den Schlägen. Der Geschädigte erlitt Gesichtsverletzungen.

Die Angreifer entkamen in unbekannte Richtung. Eine umgehend durchgeführte Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

