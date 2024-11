Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei deckt innerhalb von 24 Stunden 5 Schleusungen auf

Aachen - Tüddern (ots)

Die Bundespolizei hat von Samstagabend bis Sonntagabend im Rahmen von den vorläufig eingeführten Grenzkontrollen 5 Schleusungen aufgedeckt.

Am Samstagabend, in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Aachen-Bildchen, haben Beamte der Bundespolizei einen Schleuser (32-jähriger Sudanese) vorläufig festgenommen, der 7 Inder ohne die benötigten Ausweispapiere nach Deutschland geschleust hatte.

Bei ihm konnten noch 1000,- Euro, des vermutlichen Schleuserlohnes, eingezogen werden. Bei dem Beifahrer, einem 33-jährigen Inder, erhärtete sicher der Verdacht des Helfers nicht. Er wurde wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro erhoben. Der Schleuser wurde nach der Anzeigenerstattung zusammen mit 3 Indern nach Belgien rückgeführt. 4 weitere Inder stellten ein Schutzersuchen und wurden nach der Anzeigenerstattung wegen der unerlaubten Einreise zu einer Aufnahmeeinrichtung aufgefordert.Es konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden, die die Bundespolizei zurzeit noch auswertet.

In noch 4 weiteren Fällen konnten in Tüddern/Heinsberg, in Aachen Laurensberg und am Rastplatz Königsberg an der Bundesautobahn 44 Schleuser aus Frankreich, Syrien und Guinea zur Anzeige gebracht werden. Hier wurden mehrere Syrer und Männer aus Guinea mit Duldungen, deutschen und ausländischen Asylbescheinigungen festgestellt und entweder an die zuständigen Ausländerämter weitergeleitet oder nach Belgien sowie die Niederlande rückgeführt werden.

Dabei war auch ein französischer Schleuser, dem der Führerschein in Frankreich amtlich entzogen worden war. Ihn hatte man wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis neben der Schleusertätigkeit zur Anzeige gebracht.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin