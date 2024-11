Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten im RE 10 in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Bereits am Freitagnachmittag, 08. November 2024 kontrollierte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 10 von Kleve nach Düsseldorf. Gegen 16.00 Uhr wurden auch die Personalien eines 38-jährigen Deutschen am Bahnhof in Weeze mit den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Hierbei ist eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Kleve wegen einer Verurteilung vom Amtsgericht Geldern bekannt geworden. Der Reisende wurde wegen eines Betäubungsmitteldeliktes zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Hiervon hat er noch eine Restgeldstrafe von 1245 Euro zu bezahlen. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Da der Mann die erforderliche Restgeldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zum Haftantritt der 83-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zur Justizvollzugsanstalt nach Kleve gebracht.

