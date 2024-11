Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagabend, 10. November 2024 um 19:30 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Rastplatz Hohe Heide einen 33-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in Bulgarien zugelassenen Mercedes Vito. Ein durchgeführter Datenabgleich seiner Personalien ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Strafvollstreckung. Hiernach hat er noch eine Restgeldstrafe von 480 Euro plus Kosten in Höhe von 86 Euro aufgrund einer Verurteilung des Amtsgerichts Hersbruck wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da die Person die geforderte Geldstrafe vor Ort bezahlte, konnte er die fällige Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

