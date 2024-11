Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisenden mehrfach attackiert - Bundespolizei sucht Zeugen

Wattenscheid - Bochum - Münster (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. November) soll ein Unbekannter in einem Regionalexpress einem Mann zunächst in das Gesicht getreten und ihn kurz darauf mit der Faust geschlagen haben. Nach Ankunft des Zuges im Bochumer Hauptbahnhof trafen die Bundespolizisten auf den Geschädigten.

Gegen 1 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung informiert, welche sich in einem Regionalexpress ereignet. Der Zug sollte wenige Minuten später in den Hauptbahnhof Bochum einfahren. Die Beamten begaben sich demnach zum Bahnsteig zu Gleis 5. Dort machte ein 25-Jähriger unmittelbar auf sich aufmerksam. Der Deutsche gab an, dass er zuvor auf einem seitlich angebrachten Sitz Platz genommen hatte. In dessen Nähe soll sich ein Unbekannter befunden haben, welcher lautstark telefonierte. Als der Reisende den Mann daraufhin fragte, weshalb er sich so laut unterhalten würde, habe dieser ihm unvermittelt mit dem besohlten Fuß ins Gesicht getreten. Aufgrund dessen sei der Münsteraner zu Boden gegangen. Anschließend habe sich der Angreifer entfernt. Der Geschädigte habe den Unbekannten erneut aufgesucht, woraufhin dieser ihn mit einem Faustschlag attackiert habe. Am Bahnhof Wattenscheid habe der Aggressor den Zug dann verlassen.

Der 25-Jährige wies Rötungen im Gesicht auf, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung von Rettungskräften.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 10. November zwischen 1:00 Uhr und 1:17 Uhr in dem RE1 (Essen - Bochum) aufhielt? Zu dem Zeitpunkt soll der Unbekannte eine Jogginghose und einen hellen Schal getragen haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell