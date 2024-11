Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe - Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt flüchtigen Reisenden fest

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (08.11.2024) kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen türkischen Staatsangehörigen, der beabsichtigte, aus Istanbul/Türkei einzureisen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 48-Jährige seit mehr als vier Jahren gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte bereits im September 2020 einen Haftbefehl gegen den im Dezember 2019 zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Mann erlassen. Vorgeworfen wird ihm die Fälschung technischer Aufzeichnungen in Tateinheit mit Abgabehinterziehung in 144 Fällen, Steuerhinterziehung in 125 Fällen sowie Abgabenhinterziehung in 397 weiteren Fällen. Da der Gesuchte flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell