Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes in Soest - Bilanz der Bundespolizei

Soest (ots)

Anlässlich der Allerheiligenkirmes in Soest hatte die für den Bahnhof Soest zuständige Bundespolizeiinspektion Münster eine provisorische Wache im Bahnhof Soest eingerichtet. Wie in den Jahren zuvor, war der Bahnhof während der Allerheiligenkirmes durch eine hohe Anzahl von Bahnreisenden stark ausgelastet.

Im Zeitraum der Allerheiligenkirmes stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof insgesamt fünf Einhandmesser, einen Schlagring, ein verbotenes Reizstoffsprühgerät sowie zehn erlaubnisfreie Tierabwehrsprays sicher. Es wurden fünf Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Am Samstag (9. November) bettelte ein 36-jähriger Werler andere Reisende im Bahnhof Soest aggressiv um Zigaretten an. Auf Ansprache der Einsatzkräfte reagierte er ebenfalls aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der polnische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen.

Bei zwei Körperverletzungsdelikten im Bahnhofsumfeld leisteten Bundespolizisten unter anderem Erste-Hilfe und hielten mehrere Beschuldigte bis zur Übergabe an die Kräfte der Landespolizei fest.

Auch in diesem Jahr erhielten die Einsatzkräfte in Bürgergesprächen viele positive Rückmeldungen zur verstärkten Präsenz der Bundespolizei am Bahnhof Soest während der Allerheiligenkirmes.

