LPI-NDH: Temposünder in Greußen ertappt - langes Fahrverbot droht

Nordhausen (ots) - Mitarbeiter der Stadt Nordhausen stellten am Donnerstagnachmittag bei dem Gedenkehrenhain an der Frauenberger Stiege mehrere Aufkleber fest, die u.a. an Müllbehältern angebracht wurden. Inhaltlich standen die Aufkleber im Zusammenhang mit einer Gedenkveranstaltung der rechte Szene in Sachsen vor einigen Tagen. Die Aufkleber konnten rückstandslos ...

mehr