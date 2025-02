Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.02.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 12:55 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die K 34 zwischen dem Gut Mönchehof und Alberode. Ihm entgegen kam eine 52-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meißner, mit ihrem Pkw. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Widerstand

Am 01.02.25, um 02:22 Uhr, wurde die Eschweger Polizei in die Albertstraße in Eschwege gerufen, nachdem ein dort wohnhafter 25-Jähriger vor dem Haus randalierte und dabei ein Edelstahlgeländer aus der Verankerung riss. In seiner Wohnung angetroffen, konnte er zunächst durch die Polizeibeamten beruhigt werden. Da der 25-Jährige augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, sollte er in das ZPP des Krankenhauses vorübergehend eingewiesen werden. Plötzlich und unerwartet schlug er dann auf einen Polizeibeamten ein und traf diesen mit zwei Faustschlägen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zwei weitere Polizeibeamte, die unterstützend eingriffen, wurden ebenfalls durch Schläge und einen Tritt leicht verletzt. Der 25-Jährige konnte dann überwältigt und gefesselt werden. Im Anschluss wurde er in das Klinikum eingewiesen und eine Blutentnahme durchgeführt. Die verletzten Beamten wurden ambulant behandelt. Aufgrund vorgefundener Drogen in der Wohnung wurde diesbezüglich ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Um kurz vor 04:00 Uhr wurde in der Nacht zum 02.02.25 die Eschweger Polizei informiert, dass in der Marktstraße in Eschwege vor einem Gasthaus eine Schlägerei stattfindet. Am Einsatzort konnte noch ein erheblich alkoholisierter 33-jähriger Eschweger angetroffen werden, der von einem ihm Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Mit Pkw überschlagen

Um 14:18 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 39-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L 3245 von Langenhain in Richtung Röhrda. In der Gemarkung von Röhrda überholte sie einen vorausfahrenden Pkw und geriet beim Wiedereinscheren mit dem rechten Vorderrad ihres Autos auf den Seitenstreifen. Dadurch brach das Auto aus, geriet auf den Seitenstreifen der Gegenfahrbahn, wo ein Rad gegen den Wasserdurchlass aus Beton prallte. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht. Ebenfalls wurde ein Hund im Auto leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch

Am gestrigen Sonntag wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Gutenbergstraße in Hirschhagen in ein Ferienhaus eingebrochen waren. Hierzu wurde ein Fenster eingeschlagen, um das Haus zu betreten. Im Gebäude wurden die Zimmer durchsucht und teilweise verwüstet. Auf dem dazugehörigen Gelände wurden die dort aufgestellten Gartenhütten mit einem vorgefundenen Schlüssel geöffnet und ebenfalls durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand fehlen einige Dekoartikel sowie der Schlüsselbund. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Die Tatzeit könnte bis Mitte Januar zurückliegen. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell