Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.01.25

Eschwege (ots)

Bus und Sattelzug streifen sich

Um 13:47 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 60-Jähriger aus Ahaus mit einer Sattelzugmaschine die L 3242 von Albungen in Richtung Frankenhain. Ihm entgegen kam ein Linienbus, der von einem 32-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Im Bus befanden sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste. Auf dem schmalen Streckenabschnitt streifte die Sattelzugmaschine den Bus im linken Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Parkplatz "Werdchen" in der Mangelgasse in Eschwege touchierte gestern Morgen eine 44-Jährige aus der Gemeinde Meinhard beim Einparken mit ihrem Pkw einen dort geparkten Opel Corsa. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1800 EUR.

Um 11:30 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 70-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Reichensachsen auszuparken. Dabei übersah sie den dahinterfahrenden Pkw eines 59-Jährigen aus Sontra, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 600 EUR kam.

Unfallflucht

Zwischen dem 28.01.25 und dem 29.01.25, 13:30 Uhr ereignete sich in der Schildgasse in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein dort abgestellter schwarzer Pkw auf der Beifahrerseite beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 20:22 Uhr befuhr gestern Abend eine 27-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der dieses nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Um kurz nach Mitternacht befuhr vergangene Nacht ein 37-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die L 3424 zwischen Eschwege und Langenhain. Auch hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der anschließend davonlief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 17:25 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 58-Jähriger aus Krauthausen mit einem Pkw die L 3247 zwischen Netra und Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 6000 EUR. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

In Graben gefahren

Um 16:52 Uhr befuhren am gestrigen Nachmittag mehrere Fahrzeuge die B 27 von Marzhausen kommend in Richtung Neu-Eichenberg. Im Bereich Hebenshausen (Domäne) wollte der erste Pkw nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen, blinkte rechtzeitig und musste vor der Grundstückseinfahrt verkehrsbedingt anhalten, da zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug vom Grundstück auf die Straße "Domäne" abbiegen wollte. Die nachfolgenden drei Fahrzeuge hielten ebenfalls rechtzeitig an. Der dann folgende 26-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf bemerkte den Bremsvorgang des vor ihm fahrenden Autos zu spät und führte noch selbst eine Gefahrenbremsung durch. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden wich er dann mit dem Auto nach rechts aus und beschädigte dabei einen ca. 10 Meter langen Metallzaun, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam letztendlich mit dem Fahrzeug in einem Graben zum Stehen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 23:32 Uhr wurde gestern Abend ein 31-Jähriger aus Witzenhausen, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, mit einem E-Scooter in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, fuhr er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss (Test: ca. 1,3 Promille) sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein diesbezüglich durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

