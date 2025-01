Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.01.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Auf dem Parkplatz gegenüber der Eschweger Stadthalle in der Wiesenstraße beschädigte gestern Vormittag, um 11:30 Uhr, eine 76-Jährige aus Eschwege beim Einparken mit ihrem Pkw einen dort geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 21.12.24 und dem 29.01.25 wurde in der Straße "Am Bruch" in Bad Sooden-Allendorf ein dort abgestellter Baucontainer durch Unbekannte aufgebrochen. Aus diesem wurden ein Asphaltschneider "Stihl" und eine Erdrakete samt Zubehör entwendet. Um an die Werkzeugmaschinen zu gelangen wurde der Container auf das Dach gerollt und die Türen des Containers gewaltsam entfernt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR. Um Hinweise bittet die Polizei unter Tel.: 055651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag in der Bahnhofstraße in Großalmerode eine Unfallflucht. Eine 32-Jährige aus Großalmerode parkte in diesem Zeitraum ihren Pkw Opel Corsa auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes. Nach dem Einkauf bemerkte sie, dass das Auto im Heckbereich angefahren wurde und sich die hintere Stoßstange nicht mehr in der Halterung befand. Der Sachschaden wird insgesamt mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gegen Carport gerollt

Um 07:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 81-Jähriger aus Helsa mit einem VW Bus die Wartebergstraße in Witzenhausen. Nachdem er dort angehalten hatte und das Fahrzeug kurz verließ, vergaß er den Bus gegen Wegrollen zu sichern. Das führte dazu, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und rückwärts in den Einmündungsbereich zum Blumenweg fuhr, wo ein Zaun und das Carport eines Anwesens beschädigt wurde. Auch der VW Bus wurde nicht unerheblich beschädigt.

Räuberischer Diebstahl

Um 14:05 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 28-Jähriger aus Witzenhausen auf der Rückseite des Herkules-Marktes in Witzenhausen dabei beobachtet, als er Waren des Marktes aus einem Müllbehälter an sich nahm (Containern). Der Aufforderung diese wieder abzulegen kam er nicht nach und beleidigte einen Angestellten des Marktes. Als dieser versuchte den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wurde der Angestellte von diesem derart heftig in den Oberarm gebissen, was eine ärztliche Behandlung erforderlich machte. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Witzenhausen wurden ebenfalls von dem 28-Jährigen beleidigt, was eine weitere Strafanzeige zur Folge hat.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

