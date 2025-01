Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.01.25 (2)

Eschwege (ots)

Jagdwilderei

Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Jagdwilderei, nachdem heute Morgen ein ausgenommener Reh-Kadaver in einem Feld hinter der Firma Bohn in der Gemarkung von Weidenhausen aufgefunden wurde. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit einem Jagdausübungsberechtigten ergaben, dass das Tier nicht im Sinne des Jagdrechts erschossen wurde, worauf auch umherliegende blutverschmierte Tücher hinweisen. Der Kadaver wurde dann ordnungsgemäß entsorgt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 10:11 Uhr wurde heute Vormittag ein 35-Jähriger aus Eschwege im Bereich "Südring" mit einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm, was ein durchgeführter Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Witzenhausen

Auf Pkw aufgefahren

Um 09:01 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 35-Jährige aus Bischofswiesen mit ihrem Pkw in der Walburger Straße in Witzenhausen rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Der nachfolgende 37-Jährige aus den Niederlanden bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 3300 EUR.

