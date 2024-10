Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Neue Brandschützer im Stadtgebiet Lehrte: 33 Einsatzkräfte qualifizieren sich erfolgreich für den Einsatzdienst

Nach intensiver Vorbereitung haben am Samstag, den 26.10.2024, 33 Feuerwehrangehörige der Stadtfeuerwehr Lehrte erfolgreich die Qualifikationsstufe 1+ (QS1+) nach der neuen Ausbildungsrichtlinie für Einsatzkräfte einer freiwilligen Feuerwehr abgeschlossen.

Die Ausbildung umfasste mehrere praktische Wochenenden und eine Online-Grundlagenschulung, die den Feuerwehrangehörigen die notwendigen Fähigkeiten für den Einsatzdienst vermittelte. Die abschließende Überprüfung der grundlegenden Module fand unter der Aufsicht der Stadtbrandmeister in Lehrte statt und markiert den erfolgreichen Abschluss der modularen Grundausbildung.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind damit ab sofort für den aktiven Einsatzdienst in den Ortsfeuerwehren qualifiziert. Bei der Prüfung am Wochenende wurden sowohl Grundlagen wie das Anlegen von Rettungsknoten und das Aufstellen einer vierteiligen Steckleiter überprüft, als auch verschiedene Einsatzszenarien simuliert, bei denen die Feuerwehrkräfte das Erlernte in der Praxis anwenden konnten.

"Aus diesem ersten Ausbildungsjahr mit der neuen Ausbildungsrichtlinie konnten wir viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die uns helfen werden, die Ausbildung im kommenden Jahr weiter zu verbessern und an die spezifischen Anforderungen im Stadtgebiet Lehrte anzupassen", sagt Fabian Meyer, stellvertretender Stadtausbildungsleiter.

Die Stadtfeuerwehr Lehrte gratuliert den Feuerwehrangehörigen der Feuerwehren Aligse, Arpke, Hämelerwald, Immensen, Kolshorn, Lehrte, Sievershausen und Steinwedel zur erfolgreichen Teilnahme und freut sich auf ihre Verstärkung im Einsatzdienst.

