Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfälle mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wolfhagen/Ecke Zum Kleinen Feld und K 449, Sonntag, der 17.11.2024, zwischen 17:56 Uhr und 20:56 Uhr. Zu zwei Verkehrsunfällen mit Flucht kam es am Sonntag. Am Wolfhagen fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, aus bislang unbekannten Gründen, über die Mittellinie der Fahrbahn und touchierte dabei den linken Außenspiegel des PKW eines 19- jährigen aus Uslar. Durch den Aufprall zersprang zudem noch das Seitenfenster der Fahrerseite. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen, die anhand von Beobachtungen Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Ein ebenfalls unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K 449 aus Wiensen kommend in Richtung Uslar. Auf der Höhe der Abzweigung Richtung Tappenberg überholte er einen PKW und übersah dabei einen, ihm entgegenkommenden, 26- jährigen PKW Fahrer aus Bodenfelde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 26- jährige nach rechts aus und kam im Seitenraum zum Stehen. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 26- jährige wurde vor Ort durch einen hinzugezogenen Rettungswagen ärztlich versorgt. Zeugen, die anhand von Beobachtungen Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

