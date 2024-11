Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37586 Dassel, L 546 zwischen Amelsen und Lüthorst, Sonntag, 17.11.2024, 18:00 Uhr

Einbeck(mho)

Am Sonntag, den 17. November 2024, um 18:00 Uhr kam es an der o.g. Örtlichkeit in Dassel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Einbeck die L546 von Amelsen kommend in Fahrtrichtung Lüthorst.

An der o.g. Örtlichkeit lag plötzlich eine Kettensäge auf der Fahrbahn. Diese hatte ein bislang unbekannter Verursacher womöglich verloren. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, sodass er die Kettensäge überfuhr.

Hierdurch entstand an dem Fahrzeug Sachschaden i.H.v. 2500 Euro.

Der Eigentümer oder Verlierer der Kettensäge konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, sich bei der Polizei Dassel oder Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell