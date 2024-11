POL-NOM: Fahrraddieb in Einbeck gefasst

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Spitzwegstraße, 16.11.2024, 10:00 Uhr, Northeim (Gro) Am Samstag, den 16. November 2024, beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie eine 66-Jährige Northeimerin beim Ausparken einen anderen Pkw touchierte und sich vom Unfallort entfernte. Die eingesetzten Polizeibeamten/-innen stellten am angefahrenen Pkw einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro und am Pkw der Unfallverursacherin einen ...

mehr