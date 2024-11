Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Spitzwegstraße, 16.11.2024, 10:00 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 16. November 2024, beobachtete ein aufmerksamer Bürger, wie eine 66-Jährige Northeimerin beim Ausparken einen anderen Pkw touchierte und sich vom Unfallort entfernte. Die eingesetzten Polizeibeamten/-innen stellten am angefahrenen Pkw einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro und am Pkw der Unfallverursacherin einen Schaden in Höhe von 500 Euro fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell