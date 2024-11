POL-NOM: Pkw fährt gegen Laterne

Uslar (ots) - Volpriehausen, Delliehäuser Straße, Sonnabend, 16.11.2024, 11.40 Uhr - 11.55 Uhr VOLPRIEHAUSEN (st) - Hausfriedensbruch Zwei bislang unbekannte Täter begeben sich durch eine unverschlossene Seitentür in das Wohnhaus eines 66 -Jährigen und einer 67 - Jährigen Bewohnerin in der Delliehäuser Straße in Volpriehausen. Als die Eigentümer durch aufmerksame Nachbarn auf die sich unberechtigt im Wohnhaus ...

mehr