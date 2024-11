Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte betreten Wohnhaus

Uslar (ots)

Volpriehausen, Delliehäuser Straße, Sonnabend, 16.11.2024, 11.40 Uhr - 11.55 Uhr

VOLPRIEHAUSEN (st) - Hausfriedensbruch

Zwei bislang unbekannte Täter begeben sich durch eine unverschlossene Seitentür in das Wohnhaus eines 66 -Jährigen und einer 67 - Jährigen Bewohnerin in der Delliehäuser Straße in Volpriehausen. Als die Eigentümer durch aufmerksame Nachbarn auf die sich unberechtigt im Wohnhaus aufhaltenden Personen aufmerksam gemacht werden, geben die Männer an eine Pension zu suchen und entfernen sich anschließend unerkannt mit einem silbernen Kombi. Bisher wurde kein Entwendungsschaden festgestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem benutzen Fahrzeug oder zum Tathergang machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter 05571/80060 zu melden.

