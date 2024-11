POL-NOM: Sachbeschädigung

Einbeck (ots) - 37586 Dassel, L 546 zwischen Amelsen und Lüthorst, Sonntag, 17.11.2024, 18:00 Uhr Einbeck(mho) Am Sonntag, den 17. November 2024, um 18:00 Uhr kam es an der o.g. Örtlichkeit in Dassel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Einbeck die L546 von Amelsen kommend in Fahrtrichtung Lüthorst. An der o.g. Örtlichkeit lag plötzlich eine Kettensäge auf ...

