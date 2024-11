FW Kamen: Stadtübung der Jugenfeuerwehr Kamen

Freiwillige Feuerwehr Kamen

Am Samstag traf sich die Jugendfeuerwehr der Stadt Kamen zu der jährlichen Stadtübung. Dieses Jahr trafen sich die Jugendfeuerwehrgruppen aus Mitte/Südkamen, Methler und Heeren-Werve/Rottum am Bürgerhaus in Methler. Im Bereich der dortigen Sporthalle war es zu einem Brand gekommen. Nach Eintreffen der Jugendlichen mit ihren Betreuern war schnell klar, dass noch 6 Personen vermisst waren. Umgehend wurde die Menschenrettung eingeleitet. Parallel dazu ist die Drehleiter in Stellung gebracht und eine Löschwasserversogung aufgebaut worden. Bei den Jugendlichen saß jeder Handgriff. Innerhalb kürzester Zeit waren mehrere Trupps mit Übungsatemschutzflaschen im verrauchten Gebäude um die Vermissten zu suchen. Mit Hilfe einer Nebelmaschine wurde der Brandrauch simuliert, der sich bereits auf nahezu sämtliche Räume ausgebreitet hatte. Somit musste das gesamte Gebäude des Bürgerhauses abgesucht werden. Unterstützt wurden die Jugendlichen im Inneren von ihren Betreuern, die ihnen den Ablauf bei der Suche nach vermissten Personen erläuterten. Auch ausserhalb unterstützten Betreuer die Jugendlichen bei ihren Aufgaben teilweise, wie z. B. bei der Erstellung einer Lagekarte am Einsatzleitwagen. Am Ende waren die Menschenrettung und die Brandbekämpfung erfolgreich. Während der Übung ging die Jugendfeuerwehr mit dem nötigen Ernst an die Sache, aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. Nach dem sämtliche Schläuche aufgerollt und alle Gerätschaften verlastet waren, trafen sich die Jugendfeuerwehrgruppen am Gerätehaus Methler. Während der Verpflegung wurde es noch einmal offiziell. Der Leiter der Feuerwehr, Volker Rost, und der Stadtjugendfeuerwehrwart, Hendrik Ahlert, ernannten, offiziell, alle Betreuer und Betreuerinnewn der Jugendfeuerwehr und überreichten die Ernennungsurkunden. Die Ernennung war ein formeller Akt, da alle Betreuer und Betreurinnen bereits seit längerer Zeit, teilweise schon mehrere Jahre, in ihrer Funktion tätig sind. Abschließend zogen die Jugendwarte ein sehr positives Fazit der Übung und freuten sich über das Gelingen der Stadtübung.

