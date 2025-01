POL-ESW: Diebstahl während Mammografie

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Einparken Auf dem Parkplatz gegenüber der Eschweger Stadthalle in der Wiesenstraße beschädigte gestern Vormittag, um 11:30 Uhr, eine 76-Jährige aus Eschwege beim Einparken mit ihrem Pkw einen dort geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Einbruch in Lagerhalle Zwischen dem 21.12.24 und dem 29.01.25 wurde in der Straße "Am Bruch" in Bad ...

